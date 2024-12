Japonsko uvažuje o intervencii, aby podporilo slabý jen

Tokio 20. decembra (TASR) - Japonskú vládu znepokojujú aktuálne pohyby na devízovom trhu a v prípade potreby je rozhodnutá intervenovať. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Najvyšší japonskí finanční predstavitelia v piatok uviedli, že vláda je "znepokojená" aktuálnym oslabením jenu a je pripravená zasiahnuť, ak by považovala špekulatívne pohyby za nadmerné.



Americký dolár sa voči japonskému jenu v piatok dostal na 157,93 JPY/USD, čo je najviac od júla. Japonská centrálna banka (BoJ) vo štvrtok (19. 12.) nezmenila úrokové sadzby a jej guvernér nesignalizoval, kedy by mohla sadzby zvýšiť.



"V poslednom čase sme svedkami jednostranných a prudkých pohybov," uviedol minister financií Katsunobu Kato na pravidelnej piatkovej tlačovej konferencii. "Keďže sme znepokojení nedávnym vývojom na menovom trhu vrátane vývoja, za ktorým stoja špekulanti, prijmeme primerané opatrenia proti nadmerným pohybom."



Je zriedkavé, aby japonskí politici výslovne označili situáciu na menovom trhu za alarmujúcu, čo signalizuje zvýšené obavy vlády z oslabovania jenu.



Vysoký predstaviteľ japonského ministerstva financií, ktorý má na starosti menovú politiku, Atsushi Mimura zopakoval postoj vlády, keď povedal, že je znepokojený pohybmi meny. Takisto signalizoval, že vláda je pripravená prijať potrebné opatrenia.



Zasadnutie menovej rady BoJ sa vo štvrtok skončilo len niekoľko hodín po tom, ako americká centrálna banka (Fed) znížila úrokové sadzby. Fed však signalizoval, že na budúci rok zrejme uvoľní menovú politiku menej, než sa doteraz predpokladalo. To znamená, že americko-japonské úrokové diferenciály sa nemusia znižovať tak rýchlo, ako sa pôvodne očakávalo.



Japonsko naposledy intervenovalo na devízovom trhu nákupom jenov s cieľom podporiť jeho kurz v júli. Jen sa vtedy prepadol na 38-ročné minimum 161 JPY/USD.