J&T Banka dosiahla za rok 2024 zisk vo výške 250 mil. eur

Bratislava 3. apríla (TASR) - J&T Banka podľa audítorom overených konsolidovaných čísel uzavrela rok 2024 so ziskom po zdanení na úrovni 250 miliónov eur. Ten medziročne stúpol o 17 %. Informoval o tom Milan Janásik, hovorca banky.



Za pozitívnymi výsledkami je podľa neho najmä výrazný nárast klientskeho majetku, ktorého objem ku koncu roka dosiahol takmer 28,6 miliardy eur. Jeho najrýchlejšie rastúcou kategóriou boli opätovne fondy. J&T Arch Investments uzavrel rok s objemom vyše 4,8 miliardy eur a upevnil si tak pozíciu najväčšieho česko-slovenského fondu.



Nielen obchodný úspech v oblasti správy majetku, ale aj dobré výsledky v rámci emisií, administrácie a obchodovania s finančnými nástrojmi prispeli podľa Janásika k nárastu čistých výnosov z poplatkov a provízií, ktoré vzrástli o 39 % a dosiahli 126 miliónov eur.



„Banka aj naďalej pokračuje vo zvolenej stratégii navyšovať klientsky majetok v správe s cieľom stať sa lídrom v oblasti komplexnej správy majetku a zároveň byť zásadným hráčom na trhu v oblasti služieb na kapitálových trhoch. Narastajúci objem poplatkov, ktorý z toho vyplýva, pomôže banke k vyššej diverzifikácii zdrojov jej príjmov," vysvetlil Michal Kubeš, finančný riaditeľ J&T Banky.



Priaznivý vývoj zaznamenalo aj úverové portfólio, a to nielen nárastom svojho objemu takmer na 4,4 miliardy eur, teda o 9 %, ale aj z hľadiska kvality. Podiel nevýkonných expozícií na celkových poskytnutých úveroch voči klientom sa podarilo medziročne znížiť zo 4,2 % na 2,9 %.



Banka na konci roka 2024 podľa Janásika vykázala vlastný kapitál vo výške 1,6 miliardy eur a celkovú kapitálovú primeranosť na individuálnej úrovni vo výške 22,9 %, čo je vysoko nad regulatórnymi požiadavkami. Agentúra Moody's banke počas roka 2024 potvrdila už skôr vydaný investičný rating Baa2 so stabilným výhľadom.



Do bankového holdingu J&T Finance Group SE patrí okrem slovenskej J&T Banky aj česká J&T Banka, J&T Banka, d. d., v Chorvátsku, J&T Direktbank v Nemecku a slovenská banková skupina 365 (predtým Poštová banka).