J&T Banka rozširuje pôsobnosť na ďalší trh, otvára kanceláriu v Poľsku

Bratislava 13. februára (TASR) - Po nedávnej expanzii do Nemecka rozširuje J&T Banka svoju pôsobnosť do ďalšej krajiny a otvára reprezentačnú kanceláriu vo Varšave. Na poľský trh vstupuje predovšetkým s cieľom nadviazať vzťahy s lokálnymi hráčmi a zmapovať trh nielen finančných služieb, ale aj odvetví, v ktorých najčastejšie financuje projekty, informovala banka vo štvrtok.



"Rastúca poľská ekonomika a čiastočné uvoľnenie pozícií investorov zo západnej Európy a z USA prinášajú mnoho príležitostí. Chceme českým a slovenským podnikateľom ponúknuť našu expertízu cezhraničného financovania, lebo vieme, aké ťažké je získať ho na zahraničných trhoch," priblížil člen predstavenstva a šéf divízie úverových obchodov J&T Banky Jan Kotek.



Reprezentačná kancelária predstavuje podľa neho prvý krok, ktorý pomôže banke zorientovať sa na poľskom trhu. Následne zváži prípadné rozšírenie služieb v krajine.



J&T Banka funguje od roku 1998. Popri službách family office a privátneho bankovníctva poskytuje špecializované financovanie v oblasti realít a podnikových akvizícií. Do bankového holdingu J&T Finance Group SE patrí okrem českej J&T Banky jej slovenská pobočka, J&T Banka d. d. v Chorvátsku, J&T Direktbank v Nemecku a slovenská banková skupina 365 (predtým Poštová banka).