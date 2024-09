J&T Banke vzrástol v 1. polroku zisk o štvrtinu na 158 miliónov eur

Bratislava 4. septembra (TASR) - J&T Banka uzavrela prvý polrok tohto roka s čistým ziskom 157,6 milióna eur, čo predstavovalo medziročný nárast o 27 %. Jej bilančná suma vzrástla o 18 % na 13,8 miliardy eur. Vyplýva to z audítorom overených konsolidovaných výsledkov, o ktorých v stredu informovala PR manažérka banky Veronika Belušková.



"Napriek postupnému znižovaniu úrokových sadzieb nárast bilančnej sumy aj naďalej pozitívne ovplyvnil najmä zvýšený objem prijatých vkladov od klientov o 12 % na 9,74 miliardy eur, ktoré začali klienti dopĺňať investíciami, najmä do fondov," priblížila s tým, že celkový objem majetku pod aktívnou správou banky presiahol ku koncu júna 7,64 miliardy eur.



Medziročný nárast o 3 % zaznamenal v prvých šiestich mesiacoch roka aj objem poskytnutých úverov, ktorý presiahol úroveň 4,19 miliardy eur. Vlastný kapitál banky v medziročnom porovnaní narástol o 154 miliónov eur a na konci prvého polroka predstavoval 1,65 miliardy eur. Jej kapitálová primeranosť tak dosiahla úroveň 22,53 %.



J&T Banka funguje od roku 1998. Popri službách family office a privátneho bankovníctva poskytuje špecializované financovanie v oblasti realít a podnikových akvizícií. Do bankového holdingu J&T Finance Group SE patrí okrem českej J&T Banky jej slovenská pobočka, J&T Banka d. d. v Chorvátsku, J&T Direktbank v Nemecku a slovenská banková skupina 365 (predtým Poštová banka).