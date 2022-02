ECB zvýši úrokové sadzby vo 4. štvrťroku, očakáva K. Knot

Amsterdam 6. februára (TASR) - Klaas Knot, prezident holandskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB), očakáva, že ECB zvýši úrokové sadzby vo 4. štvrťroku tohto roka. Knot, známy ako jeden z tzv. jastrabov, teda stúpencov tvrdej línie v rámci ECB, v nedeľu v rozhovore pre holandskú televíznu reláciu Buitenhof povedal, že podporuje čo najrýchlejšie ukončenie programu nákupu aktív centrálnej banky eurozóny.



"Osobne očakávam, že k prvému zvýšeniu sadzieb dôjde okolo 4. štvrťroka tohto roka. Za normálnych okolností by sme sadzby zvýšili o štvrť percentuálneho bodu, nemám dôvod očakávať, že urobíme iný krok," vyhlásil a dodal, že druhé zvýšenie bude podľa neho pravdepodobne nasledovať začiatkom roka 2023.



Knot to uviedol po tom, ako prezidentka ECB Christine Lagardová vo štvrtok (3. 2.) otvorila dvere zvýšeniu úrokových sadzieb v roku 2022, ale povedala, že je to „nepravdepodobné“.



Banka musí najskôr ukončiť svoje programy nákupu aktív, ktoré sa majú postupne znižovať na 20 miliárd eur mesačne do 4. štvrťroka.



"Prvé dve zvýšenia úrokových sadzieb budú nasledovať po sebe pomerne rýchlo, pretože nás dostanú zo záporného pásma," povedal Knot. "Potom, ak neuvidíme špirálový rast miezd a inflačné očakávania zostanú ukotvené okolo nášho 2-percentného cieľa, nie je veľa dôvodov, aby sme sadzby výrazne a rýchlo zvyšovali."



Knot tiež povedal, že januárová inflácia v eurozóne na úrovni 5,1 % bola príliš vysoká. Predpokladá, že inflácia zostane vysoká, nad hranicou 2 % do roku 2023, kým sa zmierni – za predpokladu, že nedôjde k ďalšiemu neočakávanému zvýšeniu cien energií.