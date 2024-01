Kanadská centrálna banka svoj kľúčový úrok nezmenila

Ottawa 24. januára (TASR) - Kanadská centrálna banka už štvrtýkrát za sebou ponechala svoju kľúčovú úrokovú sadzbu na úrovni 5 %. Vo vyhlásení po svojom stredajšom zasadnutí uviedla, že ju naďalej znepokojuje pretrvávajúca vysoká inflácia, čím utlmila nádeje na blížiace sa zníženie sadzieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Centrálna banka začala zvyšovať sadzby z rekordného minima 0,25 % v marci 2022 v snahe skrotiť prudko rastúcu infláciu. Inflácia postupne klesala z maxima 8,2 % v júni 2022, čo signalizuje že vyššie náklady na úvery priniesli želaný výsledok. Mnohí ekonómovia predpokladali, že so znižovaním sadzieb by sa mohlo začať už v apríli. V decembri však inflácia mierne vzrástla na 3,4 %, čím sa ešte viac vzdialila od cieľového rozpätia centrálnej banky 1 % až 3 %. Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestabilné ceny potravín a energií, navyše "nevykazujú trvalý pokles", uviedla ďalej banka.



Kanadská ekonomika od polovice minulého roka stagnuje a rast podľa banky zostane pravdepodobne blízko nuly aj v prvom štvrťroku 2024. S návratom k postupnému posilňovaniu výkonu hospodárstva počíta centrálna banka približne v polovici tohto roka vďaka oživeniu výdavkov domácností, ktoré by malo podporiť aj podnikové investície.