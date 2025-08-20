< sekcia Ekonomika
Kancelár Merz sa stavia zdržanlivo k možnému zvýšeniu daní
Autor TASR
Berlín 20. augusta (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz zaujal zdržanlivý postoj k otázke zvýšenia daní pre ľudí s najvyššími príjmami, o ktorej sa diskutuje vo vnútri jeho vládnej koalície. Vláda urobí všetko, čo prospeje hospodárskemu rastu, a zdrží sa všetkého, čo mu škodí, povedal v utorok (19. 8.) vládny hovorca Steffen Meyer. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Okrem podpory rastu patria medzi priority aj investície do infraštruktúry a zmiernenie záťaže pre strednú triedu, dodal hovorca. Na otázku, či to znamená, že zvýšenie daní je vylúčené, Meyer odpovedal, že je dôležité, „aby boli priority jasné“.
Minister financií Lars Klingbeil počas víkendu zdôraznil, že nevylučuje vyššie dane pre najlepšie zarábajúcich a bohatých v záujme zníženia vysokých rozpočtových schodkov očakávaných v nasledujúcich rokoch. Viacero predstaviteľov Merzovho bloku pravicových strán CDU/CSU tieto úvahy odmietlo, zatiaľ čo medzi politikmi z Klingbeilovej Sociálnodemokratickej strany (SPD) našli podporu.
V koaličnej dohode sa blok CDU/CSU a SPD zaviazali, že v polovici legislatívneho obdobia znížia daň z príjmu pre ľudí s nízkymi a stredne vysokými príjmami. To by pravdepodobne verejné financie stálo dodatočné miliardy eur.
