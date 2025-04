Konsolidovaný zisk Slovenskej sporiteľne bol kvartálne 68,5 mil. eur

Bratislava 30. apríla (TASR) - Konsolidovaný zisk Slovenskej sporiteľne (SLSP) dosiahol v 1. štvrťroku tohto roku 68,5 milióna eur. Čistý úrokový výnos ku koncu marca 2025 medziročne narástol o 10 % na 151,5 milióna eur. Čistý výnos z poplatkov a provízií medziročne vzrástol o 6,8 % na 58,9 milióna eur. Prevádzkové náklady sa medziročne zvýšili o 5,1 % na 94 miliónov eur. Informoval o tom Lukáš Havlík z korporátnej komunikácie SLSP.



Čistý úrokový výnos ku koncu marca medziročne narástol o 10 % zo 137,8 milióna eur na 151,5 milióna eur. Rast úrokových výnosov podporil predovšetkým nárast úverového portfólia v retailovom segmente. Medziročne zároveň vzrástol aj objem vkladových produktov (najmä termínovaných vkladov a sporiacich účtov v retailovom segmente), čo spôsobilo medziročne vyššie úrokové náklady.



Čistý výnos z poplatkov a provízií medziročne vzrástol o 6,8 % z 55,1 milióna eur na 58,9 milióna eur. Pozitívne naň vplývali predovšetkým výnosy z provízií za poistenie, výnosy súvisiace s investovaním do podielových fondov, výnosy z poplatkov súvisiacich s úvermi, ako aj výnosy súvisiace s cennými papiermi.



Prevádzkové náklady sa medziročne zvýšili o 5,1 % na úroveň 94 miliónov eur (v roku 2024 to bolo 89,4 milióna eur). Personálne náklady narástli o 4,2 % vďaka rastu miezd vplyvom inflácie. Ostatné administratívne náklady sa zväčšili o 6,2 %, najmä pre vyššie investície do digitalizácie a modernizácie.



Prevádzkový zisk sa v konečnom súčte medziročne zvýšil o 15,8 milióna eur, čo predstavuje rast o 14,8 %. Pomer prevádzkových nákladov k prevádzkovým výnosom sa oproti predošlému roku výrazne znížil zo 45,5 % na hodnotu 43,3 %.



Úvery korporátnym klientom (vrátane faktoringových a leasingových produktov) medziročne vzrástli o 2 % (o 130 miliónov eur) a dosiahli úroveň 6,9 miliardy eur. Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s rokom 2024 vzrástli zo 17,6 miliardy eur na 18,8 miliardy eur.



„Slovenská sporiteľňa je na začiatku roku 2025 v dobrej finančnej kondícii. Medziročne nám rastie v podstate každá zložka prevádzkového zisku a výsledkom je jeho 15-percentný rast. Darí sa nám aj biznisovo, stabilný rast dosahuje objem úverov a aj vkladov. Že sme v dobrej kondícii však neukazujú len čísla, ale aj finančné trhy. Začiatkom roka sme emitovali dlhopisy v hodnote 500 miliónov eur a počas pár hodín sme zaznamenali takmer 4-miliardový dopyt. Išlo tak o historicky najvyšší dopyt pri emisii bankových dlhopisov v našom regióne. Veľmi si vážime takúto dôveru investorov,“ zdôraznila Andrea Blažová, finančná riaditeľka Slovenskej sporiteľne.