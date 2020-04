Kurz eura klesol na najnižšiu úroveň za zhruba mesiac

Londýn 23. apríla (TASR) - Euro vo štvrtok kleslo na najnižšiu úroveň za zhruba mesiac po tom, ako najnovšie údaje ukázali, že ekonomická aktivita v eurozóne sa prakticky zastavila pre blokády, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu.



Kurz spoločnej európskej meny klesol oproti doláru na 1,07795 USD/EUR, čo je jeho najnižšia úroveň od 24. marca, po zverejnení výsledkov prieskumu spoločnosti IHS Markit. Tie odhalili, že index nákupných manažérov zo súkromného sektora v eurozóne rekordne klesol a je najnižší od prvého prieskumu v júli 1998.



Investori teraz vyčkávajú na výsledok rokovaní lídrov Európskej únie. Na tzv. e-samite sa bude diskutovať o spoločnom financovaní obnovy hospodárstva bloku, ktoré sa pravdepodobne prepadne do najhlbšej recesie vo svojej histórii pre pandémiu. Stále pritom nie je jasné, do akej miery budú vlády EÚ pripravené zdieľať spoločnú záťaž.



"Navrhovaný fond na obnovu môže pomôcť, ale veľa bude závisieť od jeho veľkosti, podmienok a vzájomného zadlženia sa," napísali analytici Bank of America, ktorí nepredpokladajú, že sa dosiahne konsenzus v otázke spoločných dlhopisov.