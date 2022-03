Kurz eura klesol pod 1,10 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 22. marca (TASR) - Spoločná európska mena sa v utorok v skorom obchodovaní oslabila a jej kurz klesol pod 1,10 USD/EUR. Ráno sa predávala po 1,0985 USD. Európska centrálna banka (ECB) stanovila v pondelok (21. 3.) popoludní referenčný kurz eura ešte na 1,1038 USD/EUR.



Tlak na euro zvýšili vyjadrenia šéfa americkej centrálnej banky Jeroma Powella, ktorý v pondelok večer uviedol, že inflácia v USA je príliš vysoká. Fed preto podľa neho môže sprísňovať menovú politiku agresívnejšie, ak to bude potrebné. To znamená, že menový výbor Fedu by mohol začať v rámci cyklu sprísňovania zvyšovať sadzby v krokoch po 50 bázických bodov namiesto po 25. Podobne sa už vyjadrili aj ďalší vysokí predstavitelia Fedu.