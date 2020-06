Kurz eura sa pohybuje výrazne nad 1,13 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 16. júna (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny v utorok ráno mierne vzrástol a pohyboval sa výrazne nad hranicou 1,13 USD/EUR.



Euro sa v utorok ráno predávalo po 1,1342 USD, teda pri o niečo vyššom kurze ako v pondelok (15. 6.) večer. Európska centrálna banka (ECB) stanovila v pondelok referenčný kurz na 1,1253 (v piatok: 1,1304) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8887 (0,8846) eura.



Už v pondelok večer podporili euro nové opatrenia americkej centrálnej banky (Fed) a jeho kurz sa usadil nad 1,13 USD/EUR. Fed spustil dlhoočakávaný program nákupu firemných dlhopisov.



To vo všeobecnosti zlepšilo náladu na finančných trhoch. Navyše japonská centrálna banka (BoJ) v utorok výrazne zvýšila núdzový úverový program. Trhy tiež pozitívne prijali správu, že americký prezident Donald Trump chce podporiť domácu ekonomiku investíciami do infraštruktúry v objeme 1 bilión USD (888,65 miliardy eur).



