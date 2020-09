Kurz eura sa pred rozhodnutím Fedu pohybuje nad 1,18 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 16. septembra (TASR) – Spoločná európska mena sa uprostred týždňa naďalej pohybuje nad 1,18 USD/EUR. V stredu ráno sa euro predávalo po 1,1850 USD, teda približne pri rovnakom kurze ako v utorok večer. Investori čakajú na rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed) o nastavení menovej politiky.



Európska centrálna banka stanovila v utorok referenčný kurz na 1,1892 USD/EUR.



Pozornosť finančných trhov sa v stredu plne sústredí na zasadnutie menovej rady Fedu. Fed večer zverejní svoje menovopolitické rozhodnutie aj nové prognózy rastu, inflácie a vývoja kľúčovej sadzby. Experti nepočítajú so žiadnymi zásadnejšími zmenami. Fed by sa však mohol vyjadriť k zmene svojej stratégie, podľa ktorej bude jeho prístup k inflácii flexibilnejší, čo by mohlo viesť k uvoľnenejšej menovej politike.