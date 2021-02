Kurz eura sa stabilizoval nad 1,21 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 10. februára (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny sa v stredu v skorom obchodovaní stabilne pohyboval nad hranicou 1,21 USD/EUR. Euro sa ráno predávalo po 1,2125 USD, čo bolo o niečo viac v porovnaní s utorkovým (9. 2.) večerom. Európska centrálna banka (ECB) stanovila v utorok popoludní referenčný kurz na 1,2104 USD/EUR.



Uprostred týždňa čakajú analytici a investori predovšetkým na údaje z ekonomiky USA. V centre pozornosti bude správa o vývoji spotrebiteľských cien. Dôvodom je balík stimulov v hodnote 1,9 bilióna USD (1,57 bilióna eur), ktorý chce schváliť vláda. Niektorí vplyvní ekonómovia totiž varujú pred nadmernými stimulmi a následnou infláciou.



V aktuálnych údajoch to síce ešte nebude vidieť, ale analytici počítajú od marca s výrazným zrýchlením tempa rastu cien, čo by mohlo ešte viac vyostriť diskusiu o inflácii.



Večer by sa mal šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell vyjadriť k situácii na trhu práce v USA. Pre Fed je aktuálne v centre pozornosti vývoj na trhu práce, ktorý tvrdo zasiahla koronakríza, inflačné riziká ho zaujímajú menej.



(1 EUR = 1,2104 USD)