Kurz eura v piatok výrazne klesol

Frankfurt nad Mohanom 29. októbra (TASR) - Spoločná európska mena sa na konci týždňa výrazne oslabila. V piatok neskoro popoludní sa predávala po 1,1573 USD, pričom ešte pri skorom obchodovaní sa jej kurz pohyboval tesne pod 1,17 USD/EUR.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v piatok popoludní referenčný kurz eura na 1,1645 (vo štvrtok: 1,1593) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8587 (0,8626) eura.



Euro v piatok prišlo o všetky zisky zo štvrtka (28. 10.). Popoludní mali negatívny vplyv na spoločnú menu makroekonomické údaje z USA, ktoré by mohli podporiť americkú centrálnu banku (Fed), aby čoskoro začala sťahovať monetárne stimuly. Údaje o vývoji cien signalizujú, že inflačné tlaky zostávajú vysoké. Náklady na prácu v USA v 3. kvartáli výrazne stúpli. Očakáva sa, že Fed v novembri ohlási obmedzenie programu nákupu dlhopisov, čo by mohlo podporiť dolár.



Nové údaje o vývoji inflácie v eurozóne prekonali očakávania. Spotrebiteľské ceny v októbri medziročne vyskočili o 4,1 %, čo bol ich najprudší nárast od roku 2008. Ekonomika eurozóny v 3. kvartáli expandovala o niečo rýchlejšie, než sa očakávalo. Motorom boli predovšetkým Francúzsko a Taliansko, zatiaľ čo rast v Nemecku a Španielsku bol podpriemerný.



Experti sú, pokiaľ ide o posledný kvartál, skeptickí. Zotavovanie z koronakrízy sa predbežne skončilo, uviedol hlavný ekonóm VP Bank Thomas Gitzel. Eurozóna podľa neho smeruje k stagnácii. Rast brzdí predovšetkým nedostatok surovín a súčiastok a drahé energie.