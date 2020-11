Kurz eura v piatok vzrástol na 1,1827 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 13. novembra (TASR) - Spoločná európska mena sa na konci týždňa mierne posilnila. Jej kurz sa v piatok neskoro popoludní nachádzal na 1,1827 USD/EUR, pričom ešte ráno sa predávala po 1,18 USD.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v piatok popoludní referenčný kurz na 1,1815 (vo štvrtok 1,1791) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8464 (0,8481) eura.



Euro v piatok profitovalo zo zlepšenia nálady na akciových trhoch. Celkovo si však polepšilo len mierne.



Popoludní mali negatívny vplyv na dolár slabé údaje z USA. Dôvera amerických spotrebiteľov sa v novembri výrazne znížila, ukázal prieskum Michiganskej univerzity. Hlavným dôvodom bolo zhoršenie očakávaní spotrebiteľov. Počet nakazených novým koronavírusom sa v USA rýchlo zvyšuje. Navyše, prezident Donald Trump ešte stále neprijal porážku v minulotýždňových voľbách a neuznal za víťaza Joea Bidena.



Britská libra sa v piatok posilnila voči všetkým dôležitým menám. Príčinou boli mediálne správy, že vplyvný hlavný poradca premiéra Borisa Johnsona Dominic Cummings do konca roka odíde zo svojho postu. Cummings je považovaný za zástancu tvrdého brexitu a s jeho odchodom sa zvyšujú šance na to, že Británia a EÚ dosiahnu dohodu o budúcich vzťahoch po skončení prechodného obdobia.