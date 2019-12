Kurz eura v utorok stagnoval

Frankfurt nad Mohanom 17. decembra (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny v utorok stagnoval. Euro sa popoludní predávalo po 1,1152 USD, teda len o málo vyššie než ráno. Európska centrálna banka (ECB) stanovila v utorok referenčný kurz na 1,1162 (v pondelok: 1,1146) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8959 (0,8972) eura.



Aktuálne makroekonomické správy nemali výraznejší vplyv na devízový trh. Predpoludním zverejnené čísla o zahraničnej obchodnej bilancii v eurozóne sa stretli s nezáujmom. Zreteľnejšie impulzy nedodali ani správy o vývoji priemyselnej produkcie v USA a výstavbe domov.



Aktuálne sa pod tlakom nachádza britská libra. Voči americkému doláru stratila viac než o 1 % a oslabila aj voči ostatným menám. Libra už prišla takmer o všetky zisky, za ktoré vďačila víťazstvu konzervatívcov vo voľbách.



Podľa mediálnych správ chce premiér Boris Johnson presadiť zákon, ktorý by znemožnil predĺženie prechodného obdobia po brexite. To by znamenalo, že Británia by musela uzavrieť obchodnú dohodu s Európskou úniou (EÚ) do konca budúceho roka, teda v priebehu 11 mesiacov po brexite. Experti to považujú za príliš krátky čas. Zákon by teda zvýšil riziko, že od roku 2021 by obchodné vzťahy medzi Britániou a EÚ neregulovala žiadna dohoda.