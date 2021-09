Kurz eura vzrástol až na 1,1846 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 14. septembra (TASR) - Spoločná európska mena sa v utorok po správe o spomalení inflácie v USA mierne posilnila. Neskoro popoludní sa predávala po 1,1823 USD, čo bolo o niečo vyššie v porovnaní s ránom.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v utorok popoludní referenčný kurz na 1,1814 (v pondelok: 1,1780) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8465 (0,8489) eura.



Inflácia v USA sa v auguste mierne spomalila. Jej medziročná miera klesla na 5,3 % z 5,4 % v júli. Jadrová inflácia sa znížila na 4 % zo 4,3 %, pričom ekonómovia počítali so spomalením len na 4,2 %. To by mohlo znížiť tlak na americkú centrálnu banku (Fed), aby rýchlejšie začala ukončovať monetárne stimuly.



Dolár sa po správe o inflácii oslabil voči všetkým dôležitým menám a euro sa dostalo na svoje denné maximum 1,1846 USD/EUR. Spoločná európska mena však neskôr prišla o časť svojich ziskov.



"Inflácia má svoj vrchol za sebou," komentoval správu o vývoji spotrebiteľských cien v USA hlavný ekonóm VP Bank Thomas Gitzel. K výraznejšiemu uvoľneniu však podľa neho príde až na začiatku budúceho roka.