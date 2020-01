Kurz eura vo štvrtok klesol na 1,1045 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 23. januára (TASR) - Spoločná európska mena vo štvrtok výrazne oslabila. Neskoro popoludní sa predávala po 1,1045 USD. Predtým sa jej kurz dočasne dostal nad hranicu 1,11 USD/EUR.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila vo štvrtok referenčný kurz na 1,1091 (v stredu: 1,1088) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9016 (0,9019) eura.



ECB vo štvrtok v súlade s očakávaniami nezmenila nastavenie menovej politiky. Rada guvernérov ponechala svoj kľúčový úrok na úrovni 0,00 %. Depozitná sadzba zostala na úrovni -0,50 % a sadzba na jednodňové refinančné operácie na úrovni 0,25 %. ECB tiež pokračuje v programe nákupu aktív (APP), v ktorého rámci nakupuje aktíva v objeme 20 miliárd eur mesačne. Šéfka ECB Christine Lagardová zároveň ohlásila komplexné prehodnotenie stratégie menovej politiky banky, ktoré sa má uzavrieť do konca roka.



Negatívny vplyv na euro mala kríza talianskej vlády. Minister zahraničných vecí Luigi Di Maio v stredu (22. 1.) odstúpil z postu predsedu protisystémového Hnutia piatich hviezd (M5S), ktoré je súčasťou vládnucej koalície. Taliansko je treťou najväčšou ekonomikou eurozóny. Krajina sa musí vyrovnávať so slabým rastom a vysokým dlhom.



Naopak, výrazne vo štvrtok posilnil japonský jen. Dôvodom je nárast obáv na finančných trhoch v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Jen je tradične považovaný za bezpečný prístav pre investície v časoch neistoty. Čínska vláda uzatvorila 11-miliónové mesto Wu-chan - epicentrum výskytu nového koronavírusu, na ktorý doposiaľ zomrelo už 17 ľudí a takmer 600 sa ním nakazilo.