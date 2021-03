Kurz eura klesol na 1,2028 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 4. marca (TASR) - Spoločná európska mena sa vo štvrtok oslabila. Neskoro popoludní sa predávala po 1,2028 USD, čo bolo o niečo menej ako ráno.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila vo štvrtok referenčný kurz na 1,2034 (v stredu: 1,2048) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8310 (0,8300) eura.



Popoludní podporili dolár makroekonomické údaje z USA. Priemyselné objednávky sa v januári zvýšili viac, než s očakávalo. Navyše, počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti bol minulý týždeň menší, než prognózoval trh. Údaje z ekonomiky USA sú v poslednom čase lepšie ako z eurozóny. Aj očkovanie je rýchlejšie v Spojených štátoch, čo sa zrejme tiež premietne do rýchlejšieho oživenia.



Večer sa ešte očakáva vystúpenie šéfa americkej centrálnej banky (Fed) Jeroma Powella. Diskutovať by mal o situácii na trhu práce a všeobecnom stave ekonomiky. Mohol by sa však vyjadriť aj k prudkému nárastu úrokov na kapitálovom trhu, ktorý znepokojil akciové trhy.