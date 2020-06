Vo štvrtok vzrástol kurz eura na 1,1395 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 10. júna (TASR) - Spoločná európska mena vo štvrtok pokračovala v raste a mierne sa posilnila. Podvečer sa predávala po 1,1395 USD, teda o niečo vyššie ako ráno, aj keď počas dňa jej kurz klesol smerom k 1,13 USD/EUR.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila vo štvrtok referenčný kurz na 1,1348 (v stredu: 1,1375) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8812 (0,8791) eura.



Dopoludnia malo negatívny vplyv na euro posilňovanie sa dolára, ktorý však neskôr o svoje zisky prišiel. Dolár profitoval zo všeobecného zhoršenia nálady na finančných trhoch, keďže je ako hlavná svetová rezervná mena považovaný za bezpečný prístav v časoch neistoty.



Dôvodom nárastu pesimizmu na trhoch boli nové prognózy americkej centrálnej banky (Fed) zverejnené v stredu (10. 6.) večer po skončení sa dvojdňového zasadnutia menového výboru (FOMC). Fed načrtol pochmúrne vyhliadky ekonomiky USA a uviedol, že úrokové sadzby ponechá na nule až do konca roka 2022. Šéf Fedu Jerome Powell povedal, že časť strát pracovných miest spôsobených koronakrízou zrejme bude trvalá. Powell sa obáva, že sa to môže týkať miliónov pracovných miest.



Investorov tiež znepokojil nárast počtu infikovaných v niektorých častiach USA, napríklad na Floride alebo v Texase, čo vyvolalo obavy z druhej vlny. "V najbližších týždňoch očakávame obnovenie niektorých koronaobmedzení v niektorých mestách alebo štátoch," uviedla britská analytická firma Pantheon.