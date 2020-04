Kurz spoločnej európskej meny vzrástol na 1,09 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 7. apríla (TASR) - Spoločná európska mena sa v utorok posilnila a jej kurz sa dostal nad hranicu 1,09 USD/EUR. Popoludní sa kurz eura dostal až na 1,0926 USD/EUR, pričom v ázijskom obchodovaní sa ešte predávalo pod 1,08 USD.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v utorok referenčný kurz na 1,0885 (v pondelok: 1,0791) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9187 (0,9267) eura.



Rastúci optimizmus, že rozširovanie nového koronavírusu v Európe sa spomaľuje, podporil rizikový apetít investorov. To znížilo dopyt po dolári, ktorý je ako hlavná svetová rezervná mena žiadaný v čase neistoty. Oslabil aj japonský jen, ktorý je takisto považovaný za bezpečný prístav pre investície. Z tohto vývoja, naopak, profitovalo euro.



Teraz investori čakajú na výsledok rokovaní ministrov financií eurozóny o spoločnej reakcii na koronakrízu. Nemecký minister financií Olaf Scholz počíta s dohodou, ktorej základom by mali byť tri zdroje pomoci - stály euroval, teda Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM), Európska investičná banka (EIB) a Európska komisia (EK). Nemecko podobne ako napríklad Holandsko naďalej odmieta spoločné európske dlhopisy, ktorými by sa financovala pomoc na zmiernenie následkov pandémie nového koronavírusu. Tieto takzvané koronabondy požadujú napríklad Taliansko, Španielsko či Francúzsko.



Prípadná dohoda na emisii koronabodov by podľa devízového experta Commerzbank Ulricha Leuchtmanna bola "pozitívnym prekvapením" pre kurz eura. Keďže ich odmietnutie zo strany niektorých vlád bolo jasné, "euru by dnes večer zrejme pomohlo aj to, ak Euroskupina úplne nezatvorí dvere k takémuto nástroju", dodal Leuchtmann.