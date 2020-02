Kurz eura zostáva pod 1,08 USD/EUR a pohybuje sa na 3-ročných minimách

Frankfurt nad Mohanom 19. februára (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny zostáva aj uprostred týždňa pod hranicou 1,08 USD/EUR a pohybuje sa takmer na trojročných minimách. Dôvodom je slabý vývoj v ekonomike eurozóny.



V stredu ráno sa euro predávalo po 1,0795 USD, teda približne pri rovnakom kurze ako v utorok (18. 2.) večer. Európska centrálna banka (ECB) stanovila v utorok referenčný kurz na 1,0816 (v pondelok: 1,0835) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9246 (0,9229) eura.



Uprostred týždňa je v eurozóne na programe len málo makroekonomických údajov, ktoré by devízovému trhu mohli dať nové impulzy. Z USA sa očakáva správa o počte začatých stavieb domov a o vývoji cien výrobcov. Okrem toho vystúpia niektorí centrálni bankári a večer sa očakáva zverejnenie zápisnice z posledného zasadnutia menového výboru americkej centrálnej banky (Fed), ktorá by mohla signalizovať ďalší vývoj menovej politiky.