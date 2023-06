Financie: Kurz rubľa klesol na takmer 15-mesačné minimum

Moskva 26. júna (TASR) - Ruský rubeľ zaznamenal v pondelok pokles oproti doláru na takmer 15-mesačné minimum. Ruská mena tak prvýkrát reagovala na vzburu žoldnierov z tzv. Vagnerovej skupiny počas víkendu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Do 6.15 h SELČ dosiahol kurz rubľa oproti americkému doláru 86,50 RUB/USD, čo v porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania predstavuje pokles o 2,1 %. Krátko predtým dosiahol kurz 87,23 RUB/USD. To bol najslabší kurz ruskej meny od konca marca minulého roka.



Výrazný pokles zaznamenal kurz rubľa aj oproti euru. Dosiahol 94,37 RUB/EUR, čo znamená pokles o 2,2 %. Oproti čínskemu jüanu klesol o 2,1 % na 11,95 RUB/CNY.



Súkromná Vagnerova skupina pod vedením Jevgenija Prigožina sa v sobotu (24. 6.) pokúsila zvrhnúť ruské vojenské velenie a vydala sa smerom k Moskve. Večer sa však situácia upokojila, keď Prigožin oznámil, že svojim jednotkám nariadil, aby sa vrátili do táborov na Ukrajine.



Investori sledujú vývoj udalostí v Rusku a prípadný vplyv krátkej vzbury vagnerovcov na trhy. Niektorí z nich očakávajú presun do takzvaných bezpečných prístavov, ako sú americké dlhopisy a dolár.