Lesy SR musia pre koronavírus začať šetriť

Bratislava 18. marca (TASR) - V súvislosti so šírením nového koronavírusu všetky okolité krajiny uzavreli svoje hranice, čo dramaticky obmedzilo možnosti slovenských producentov exportovať svoje výrobky. Veľkí odberatelia, ktorí od podniku Lesy SR odoberajú väčšinu drevnej hmoty, ohlásili zastavenie odberu, respektíve žiadajú také radikálne zníženie cien, ktoré by znamenalo predávať drevo pod jeho výrobné náklady. Podnik preto musí začať šetriť.vysvetlil v správe pre médiá obchodný riaditeľ podniku Lesy SR Tomáš Klouček.V sobotu 28. apríla 2012 pripravili lesníci z Mestských lesov Banská Bystrica ukážku splavovania dreva vo vodnom žľabe v doline Rakytovo pri Dolnom Harmanci, ktorý je jediným svojho druhu v Európe. Podobne splavovanie dreva fungovalo aj v minulosti. Žľab v Rakytove vybudovali pravdepodobne už v 19. storočí a na splavovanie dreva sa používal až do roku 1992. Za národnú kultúrnu pamiatku ho vyhlásili v roku 2000 a v roku 2007 ho s prispením fondov Európskej únie v dĺžke 2450 metrov obnovili. Celá konštrukcia vodného žľabu je z dreva – zo smreka a jedle. Archívna foto. Foto: TASR/Dušan Hein

Dramatický prepad predaja dreva znamená obrovský výpadok v tržbách. Vedenie podniku preto prijíma opatrenia, ktoré majú výpadok v tržbách kompenzovať. "Našou snahou je zabezpečiť, aby zamestnanci načas dostávali výplaty. Preto v maximálnej možnej miere obmedzujeme všetky naše výdavky. Ak neprijmeme razantné kroky, v máji by mohol byť problém, že by sme na výplaty nemali dostatok financií,“ vysvetlil generálny riaditeľ podniku Lesy SR Marian Staník.



Podnik pristupuje k obmedzeniu ťažby, a to až o 75 %. Znížené sú investície, opravy a údržba, šetriť sa bude tiež na kancelárskych potrebách. Veľkú časť výdavkov podniku predstavujú osobné náklady, najmä mzdy a odvody. Podnik zamestnáva takmer 3600 zamestnancov, mesačné výdavky na mzdy a odvody sú vo výške šiestich miliónov eur.



Vedenie podniku navrhlo, aby zamestnanci podniku, ktorí nie sú momentálne potrební na plné pracovné nasadenie, mohli pre prekážky v práci na strane zamestnávateľa ostať doma s náhradou 60 % ich mzdy, s čím bol zo strany zástupcov odborov vyslovený nesúhlas.



Z dôvodu pozastavenia, respektíve obmedzenia výroby a najmä z dôvodu stagnujúceho obchodu s drevom navrhlo vedenie podniku úpravu pracovného času zamestnancov z päťdňového pracovného týždňa na štvordňový, kde je predpokladaná úspora mzdových nákladov vo výške jedného milióna eur za mesiac. Tento návrh je predmetom kolektívneho vyjednávania a podlieha súhlasu zástupcov odborov. "Ide o dočasné riešenie. Len čo sa situácia zlepší, všetci zamestnanci budú opäť pracovať v štandardnom režime. V súčasnosti rokujeme s predstaviteľmi odborov, pevne verím že nájdeme dohodu a vyhneme sa hromadnému prepúšťaniu," dodal Staník.