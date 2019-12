Ľudia či firmy môžu mať peniaze na svojom účte v budúcnosti okamžite

Bratislava 22. decembra (TASR) - Mať peniaze na účte v priebehu niekoľkých sekúnd 24 hodín denne, sedem dní v týždni a nepretržite počas celého roka už nemusí byť v budúcnosti pre ľudí prekvapením. Na Slovensku by sa mali od 1. februára 2022 zaviesť okamžité platby. Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS) tento týždeň schválila národný plán zavedenia okamžitých platieb. Finančné domy sa o zrýchlenie platieb zaujímajú. Podľa nich prinesú klientom viaceré benefity.



Zavedenie okamžitých platieb je pre banky dobrovoľné, závisí od ich rozhodnutia, či a kedy k národnému plánu pristúpia. "Zavedenie okamžitých platieb si vyžaduje značné investície do zmien IT systémov a ich bezpečnosti, keďže musí byť zabezpečená nepretržitá prevádzka bankových systémov," priblížila manažérka pre oblasť platobných služieb v Slovenskej bankovej asociácii (SBA) Eva Horváthová.



V prípade okamžitých platieb majú byť finančné prostriedky pripísané na účet príjemcu do desiatich sekúnd. Výšku poplatku za okamžitú platbu si bude stanovovať každá banka individuálne. "Plánovanie, rozhodnutie a realizácia takýchto veľkých zmien sú časovo aj finančne náročné. V tejto chvíli je veľmi náročné odhadnúť celkové náklady sektora na zavedenie okamžitých platieb," doplnila Horváthová.



Finančné domy sa na tieto novinky pripravujú. Podľa nich ľuďom aj firmám prinesú viaceré pozitíva. "VÚB banka sa chce zapojiť a pod záštitou NBS v rámci SBA vznikla pracovná skupina zástupcov bánk, aby spoločne koordinovali celý proces okolo instantných platieb," doplnil hovorca banky Dominik Miša.



Tatra banka uviedla, že považuje tému instantných platieb za jednu z kľúčových tém v oblasti platobného styku. "Vítame, že v spolupráci s NBS a ďalšími komerčnými bankami sa nám spoločne podarilo pripraviť národný plán implementácie okamžitých platieb v SR. Benefity vyplývajúce zo zavedenia okamžitých platieb totiž bude možné naplniť len za predpokladu, ak sa do tejto platobnej schémy zapojí významný počet bánk v SR," priblížil hovorca Tatra banky Boris Fojtík s tým, že banka pracuje na dosahovej štúdii zavedenia okamžitých platieb.



Na veľké technologické zmeny sa začala pripravovať aj Slovenská sporiteľňa a postupne vytvára predpoklady pre implementáciu instantných platieb vrátane bezpečnosti ich realizácie a ochrany spotrebiteľa. "Rýchlejšia úhrada faktúr a pohľadávok prinesie efektívnejšie riadenie financií, zníži potrebu externého financovania na prekrytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami, zefektívnia sa procesy v elektronickom obchode," dodala hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková. Podľa jej slov tieto platby budú prínosom aj pre štátnu správu v oblasti úhrady daní, sociálneho poistenia, odvodov či správnych poplatok a ďalších platieb.