Odborníčka: Ľudia si môžu upraviť splácanie úveru, aby ich obmedzovalo

Bratislava 10. decembra (TASR) - Zvýšeným výdavkom na splácanie hypotéky sa ľudia minimálne v najbližších mesiacoch zrejme nevyhnú. Môžu sa však na najbližšie roky pripraviť tak, aby pre nich splácanie nebolo také obmedzujúce, radí riaditeľka pre úvery zo spoločnosti FinGo.sk Eva Šablová.



"Predpoklad rastu úrokov je vysoký aj vzhľadom na avizované ďalšie zvyšovanie základných úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky. Či tento trend ustane v budúcom roku alebo o tri roky, nedokáže v súčasnej situácii predikovať nikto," uviedla Šablová.



Doplnila, že ľudia, ktorým sa končí fixácia úrokovej sadzby na hypotéke o niekoľko mesiacov, si môžu vybaviť nové podmienky. Odborníci totiž predpokladajú, že aktuálne sadzby sú výhodnejšie než tie, ktoré nás čakajú budúci rok. "Odporúčam si urobiť prieskum trhu a v banke s najvýhodnejšou ponukou si nechať schváliť refinančnú hypotéku so súčasnými úrokmi už šesť mesiacov pred výročím fixácie pôvodnej hypotéky. Po podpise zmluvy máte polrok na čerpanie úveru," poradila Šablová. V niektorých bankách je toto riešenie možné rok dopredu.



Takto sa klient aj vyhne pokute za predčasné splatenie. Ak počas výročia fixácie príde pôvodná banka s lepšou ponukou, klient nezačne čerpať nový úver, vysvetlila odborníčka.



"Odporúčam, aby si potom klienti v pobočke svojej banky skúsili vyjednať ešte lepšie podmienky, ako dostanú v refixačnom liste. Hlavne ak ste aktívnym klientom, banka o vás nebude chcieť prísť a možno sa vám podarí nový úrok ešte znížiť," pokračuje odborníčka.



"Viaceré banky ponúkajú možnosť úpravy zmluvných podmienok hypotéky aj mimo výročia fixácie. Ak má človek obavy, že situácia sa bude dlhodobo zhoršovať, môže zmeniť viazanosť úroku na existujúcej hypotéke a stabilizovať si výšku splátky na dlhšie obdobie," opisuje Šablová.



Treba však zvážiť, či sa oplatí človeku, ktorý má ešte na rok a pol zafixovaný úrok okolo jedného percenta, vzdať sa toho. "Skôr odporúčam prepočítať si súčasnú mesačnú splátku s ohľadom na aktuálne ponuky úrokov a sumu, o ktorú sa mi pravdepodobne zvýši splátka hypotéky, si začať cielene odkladať. Vytvoríte si tak návyk na horšie obdobie s drahšou splátkou, ktoré môže prísť po výročí fixácie. Takto ušetrené prostriedky môžete v budúcnosti použiť na zníženie dlhu a korekciu mesačnej splátky," radí odborníčka.



Neodporúča však naťahovanie splácania hypotéky. Dlhšou splatnosťou sa totiž zvyšuje preplatenosť. Počas vysokej inflácie však dlhšie splácanie ukrajuje z úveru.



Kto chce splatiť úver čím skôr, môže využiť mimoriadne splátky. No mali by nastúpiť, až keď má dlžník vytvorenú rezervu, uzavrela Šablová.