Rezort financií pripravuje novelu zákona, ktorá rieši kryté dlhopisy

Bratislava 6. októbra (TASR) - Novelou zákona o bankách by sa mala do slovenskej legislatívy prebrať eurosmernica týkajúca sa emisií krytých dlhopisov a verejného dohľadu nad nimi. Vyplýva to z predbežnej informácie zverejnenej na legislatívno-právnom portáli Slov-lex. Ministerstvo financií (MF) SR predpokladá, že medzirezortné pripomienkové konanie by malo k týmto zmenám odštartovať v januári alebo februári budúceho roka.



Cieľom eurosmernice je harmonizovať podmienky na emisiu krytých dlhopisov v Európskej únii (EÚ). „Z tohto dôvodu sa v zákone o bankách vyžaduje zmena dotknutých existujúcich a doplnenie nových ustanovení,“ zdôvodnilo ministerstvo.



Podmienky na emisiu krytých dlhopisov v EÚ sa majú vytvoriť tak, aby bol zabezpečený bezproblémový a trvalý rozvoj dobre fungujúcich trhov s krytými dlhopismi, a mali by sa obmedziť potenciálne riziká a slabé miesta v oblasti finančnej stability.



Zavedenie rámcov pre kryté dlhopisy by tiež malo uľahčiť rozvoj trhov s krytými dlhopismi v tých členských štátoch, v ktorých neexistujú. „Takýto trh má zabezpečiť stabilný zdroj financovania pre úverové inštitúcie, čo by malo viesť k lepším predpokladom poskytovania cenovo dostupných hypotekárnych úverov pre spotrebiteľov. Zároveň sa rozšíria možnosti investorov pre bezpečné investície,“ dodalo MF SR.