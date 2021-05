Rezort financií chce pomôcť podnikateľom zjednodušením účtovníctva

Bratislava 26. mája (TASR) - Väčšie využívanie elektronického vedenia účtovníctva, zvýšenie transparentnosti pri zverejňovaní účtovných závierok alebo zavedenie pravidiel, to všetko musia obsahovať výročné správy občianskych združení. Aj toto sú zámery novely zákona o účtovníctve, ktorú Ministerstvo financií (MF) SR predložilo do pripomienkového konania.



Právna norma by mala zjednodušiť prevádzanie účtovných dokladov z papierovej podoby do elektronickej. Umožní skenovať dokumenty bez nutnosti použiť takzvanú zaručenú konverziu. Podnikatelia taktiež nebudú musieť doklady uchovávať v papierovej podobe, ale len v elektronickej.



"Elektronická archivácia dokumentov je niečo, čo pomôže podnikateľom, účtovníkom a v neposlednom rade aj kontrolným inštitúciám. Skladovať množstvo papierov v dnešnej dobe jednoducho nemá zmysel. Som rád, že sme nastavili pravidlá, ktoré v tomto urobili poriadok. V elektronizácii účtovných procesov nás čaká ešte veľa práce, ale aj takéto kroky sú výraznou pomocou," uviedol štátny tajomník ministerstva financií Ľuboš Jančík.



Zmeny pocítia aj niektoré občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré mali povinnosť vyhotovovať a zverejňovať výročné správy. Kým doteraz nebolo striktne dané, ako by mala výročná správa vyzerať a čo presne by mala obsahovať, po novom budú tieto pravidlá jasne zadefinované.



Návrh novely by mal tiež zvýšiť transparentnosť pri zverejňovaní účtovných závierok právnických osôb. Tie budú verejne prístupné v registri účtovných závierok. Okrem väčšej transparentnosti to pomôže aj pri analýze dát či vyhodnocovaní finančnej kondície jednotlivých subjektov. Účinnosť novely navrhuje rezort financií od 1. januára 2022.