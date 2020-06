Ministerstvá majú ušetriť 10 % svojich nákladov

Bratislava 17. júna (TASR) - Ministerstvá čaká šetrenie. Za úlohu dostali znížiť svoje náklady o 10 %. Potvrdili to viacerí ministri po stredajšom rokovaní vlády.



Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) priblížil, že úspory by mali byť rádovo v stovkách miliónov eur. "V Programe stability sme zadefinovali, že je potrebné konsolidovať. Potrebujeme sa dohodnúť, čo konkrétne bude súčasťou konsolidácie, ale jasne sme povedali, že začneme tým, že štát bude šetriť na sebe," povedal Heger. Šetrenie by sa podľa jeho slov malo dotknúť služieb, tovarov a malo by byť zamerané aj na efektivitu zamestnancov.



Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) povedal, že na tento krok je už najvyšší čas a jeho rezort túto ambíciu určite dodrží. "Za ministerstvo hospodárstva plus všetky úrady, ktoré pod ministerstvo spadajú, tak hovorím, že toto bude dodržané. To sú stovky miliónov eur, ktoré majú byť usporené," doplnil Sulík. Každé ministerstvo bude podľa jeho slov postupovať tak, ako mu to najlepšie vyhovuje. "Dôležité je, že máme spoločný cieľ, a to je znížiť náklady o 10 %. Je na to najvyšší čas," zhodnotil Sulík.



Šetrenie na ministerstvách potvrdil aj minister práce Milan Krajniak (Sme rodina), keď hovoril o vzniku nového postu splnomocnenkyne vlády pre podporu rodiny a sociálnu pomoc. "Budeme personálne náklady znižovať o 10 %," povedal Krajniak.



Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) nepovedal, dokedy majú ministerstvá úspory uskutočniť. "Je logické, že v súčasnej dobe, keď je Slovensko v ekonomickej situácii po novom koronavíruse, tak sa musíme zamýšľať aj nad šetrením, ale zatiaľ detaily ešte neviem. Určite budeme o tom hovoriť a toto bude predmetom rokovania aj ďalších vlád," povedal Mikulec.