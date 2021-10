Medzinárodný menový fond predĺžil program na pomoc chudobným krajinám

Washington 8. októbra (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) opätovne predĺžil svoj program zmierňovania dlhu pre chudobné krajiny, pričom do tejto skupiny prijal Lesotho a Kirgizsko. Fond tak urobil s cieľom pomôcť krajinám zvládnuť nepriaznivú ekonomickú situáciu spojenú s pandémiou nového koronavírusu.



Ako MMF v piatok informoval, úľavu od splátok dlhu poskytol v rámci svojho programu CCRT (Catastrophe Containment and Relief Trust), ktorý fondu umožňuje poskytovať financie najchudobnejším a najzraniteľnejším krajinám zasiahnutým prírodnými katastrofami alebo zdravotnou krízou. Momentálne sa týka 24 krajín.



MMF oznámil, že ide o štvrté kolo dlhovej úľavy pre najchudobnejšie štáty od začiatku pandémie, pričom toto kolo pokrýva dlh splatný do 10. januára budúceho roka. Ako fond dodal, lehotu by mohol predĺžiť až do 13. apríla 2022, čo je termín druhého výročia začiatku tohto programu.