Mnohé turistické destinácie požadujú povinné poistenie pre COVID-19

Ilustračná snímka. Foto: IATA

Montreal/Bangalúr 7. marca (TASR) - Poistenie pre prípad nakazenia sa ochorením COVID-19 sa stáva čoraz častejším príslušenstvom k pasom a nafukovačkám. To predstavuje pre poisťovne novú príležitosť, pretože čoraz viac krajín požaduje povinné poistenie pre prípad, že návštevník v nich ochorie.V niektorých regiónoch narastá počet rezervácií leteniek, čo vyvoláva opatrné nádeje na oživenie letnej premávky. Zároveň sa však v turistických destináciách šíria obavy z nákladov, ak sa návštevník nakazí a ochorie na COVID-19. Viac než 12 krajín, či už je to Aruba alebo Thajsko, požaduje poistenie a podľa informácií agentúry Reuters aj jordánske úrady zvažujú podobnú požiadavku. Niektoré štáty podmieňujú vstup do krajiny uzatvorením poistenia na mieste alebo potvrdením o poistení, prípadne zvyšujú poplatok za vydanie víz.Konzultant pre oblasť zdravotného poistenia Robyn Ingle odhaduje hodnotu trhu všetkých typov cestovného poistenia pre ochorenie COVID-19 na 30 až 40 miliárd USD ročne (25,13 až 33,51 miliardy eur). Na druhej strane však toto poistenie môže poisťovniam priniesť obrovské náklady, ak by nová vlna nákazy viedla k rozsiahlemu stornovaniu leteniek a dovoleniek alebo pokiaľ by poistenci ochoreli.Poistenie pre ochorenie COVID-19 obvykle pokrýva lekárske náklady až do výšky 100.000 USD a môže zahŕňať testy na nový koronavírus alebo rôzne služby, napríklad evakuáciu, pohreb či kremáciu. Tieto poistky, ktoré poisťovne uviedli na trh už v polovici minulého roka, sa predávajú ako benefit k existujúcej poistnej zmluve alebo ako oddelené poistky s krytím ochorenia či karantény.Jeremy Murchland, prezident cestovnej poisťovne Seven Corners, uvádza, že turisti si budú častejšie poisťovať svoje dovolenky, pretože aj čoraz viac krajín toto poistenie požaduje. Podľa jeho názoru cestovné poistenie, ktoré zahŕňa ochranu samotnej cesty, lekárske výdavky pre prípad ochorenia COVID-19, ochranu batožiny a osoby, obvykle stojí 4 % až 8 % dolárovej hodnoty dovolenky.Kým pandémia zrazila cestovanie takmer na nulu, dopyt po tomto type poistenia vytvoril príležitosť pre poisťovnícky sektor a nové produkty. Napríklad Seven Corners vlani vytvoril voliteľné cestovné poistenie s krytím lekárskych výdavkov na liečbu nového koronavírusu. Do konca minulého roka tento produkt tvoril približne 80 % predaja zdravotného cestovného poistenia. Podľa údajov spoločnosti predaj drahých poistiek pre prípad zrušenia cesty z akéhokoľvek dôvodu vrátane nového koronavírusu vlani vzrástol o 20 %.Zatiaľ nie je jasné, ako sa dopyt bude vyvíjať vzhľadom na rozsiahle očkovanie. Poradca Združenia karibských hotelov a turistického ruchu Frank Comito predpokladá, že niektoré krajiny môžu časom uvoľniť alebo zrušiť požiadavky na poistenie, keď začne pandémia ustupovať. Bývalý generálny tajomník Svetovej turistickej organizácie OSN Taleb Rifai si myslí, že krajiny budú aj naďalej požadovať poistenie, pretože potrvá roky, kým sa očkovanie prejaví na globálnej úrovni.(1 EUR = 1,1938 USD)