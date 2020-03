Množia sa podvodné e-shopy s ochrannými rúškami

Bratislava 23. marca (TASR) - Slovenská sporiteľňa zaznamenala zvýšený počet sťažností klientov, ktorí sa stali obeťami internetových podvodníkov. Tí lákajú peniaze od ľudí prostredníctvom falošných e-shopov.



Obchody najčastejšie predávajú ochranné rúška či respirátory, dezinfekciu, ale aj ďalší tovar. V súčasnosti banka aj naďalej upozorňuje klientov na podvodné e-maily, ktorými sa hackeri snažia získať prístupové heslá k elektronickému bankovníctvu klientov, ako aj číslam ich platobných kariet. Upozorňuje tiež na falošnú webovú stránku, ktorá vzbudzuje dojem, že ide o skutočnú prihlasovaciu stránku do Georgea od Slovenskej sporiteľne.



"Aktivita podvodníkov v online priestore sa v aktuálnej kríze čoraz viac zintenzívňuje. Preto klientom odporúčame, aby boli obozretní a dávali si pozor na nebezpečné e-shopy, v ktorých nakupujú. Súčasne im radíme, aby pri nakupovaní online uprednostnili platbu kartou na internete pred prevodom peňazí na účet. Sú tak chránení pre prípad nedodania tovaru," vysvetľuje Marta Cesnaková, hovorkyňa banky.



Podľa nej v prípade platieb na internete kartou banka vynaloží maximálne úsilie, aby ľudia pri žiadosti získali svoje financie naspäť. Umožňujú jej to pravidlá kartových spoločností. Tie chránia držiteľa karty v prípade nedodaného tovaru alebo neposkytnutej služby a zaväzujú obchodníka prijímajúceho karty platbu vrátiť či odškodniť držiteľa karty iným spôsobom.



Pravidlá sa vzťahujú na debetné, ako aj kreditné karty. Mierne rozdiely sú len v lehotách jednotlivých kartových spoločností. Žiadosti banka prijíma cez pobočku alebo telefonicky cez klientske centrum.



Žiadosti o sprostredkovanie vrátenia peňazí sa riadia pravidlami kartových spoločností. Klient sa môže obrátiť na banku so žiadosťou po uplynutí lehoty dodania tovaru. Stačí predložiť popis tovaru či služby vrátane dátumu, kedy mal byť tovar doručený, respektíve služba poskytnutá. Okrem toho treba preukázať snahu o riešenie nedodaného tovaru či služby s obchodníkom, teda napríklad e-mailovú komunikáciu.