Morgan Stanley prevezme on-line platformu E*Trade za 13 mld. USD

New York 20. februára (TASR) - Americká investičná banka Morgan Stanley prevezme on-line brokerskú firmu E*Trade, uviedli to vo štvrtok obe spoločnosti. Hodnota transakcie predstavuje 13 miliárd USD (12,04 miliardy eur).



To je najväčšia akvizícia nejakej banky v USA od finančnej krízy spred desaťročia a prichádza v čase tvrdej konkurencie medzi on-line brokerskými firmami, ktoré bojujú o nových zákazníkov.



Morgan Stanley zaplatí za akciu E*Trade 58,74 USD v akciách. Fúzia spojí aktíva klientov v celkovej hodnote 3,1 bilióna USD. Transakcia by sa mala dokončiť v poslednom kvartáli 2020.



Akcie Morgan Stanley po oznámení akvizície v predburzovom obchodovaní oslabili o vyše 4 %. Akcie E*Trade, naopak, vyskočili o 23 % na 55,16 USD.



"E*Trade predstavuje mimoriadnu rastovú príležitosť pre naše operácie v segmente wealth managementu a skok vpred pre stratégiu v tomto segmente," uviedol šéf Morgan Stanley James Gorman.



(1 EUR = 1,0800 USD)