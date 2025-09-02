< sekcia Ekonomika
Možnosť výberu hotovosti v sieti COOP Jednota sa zvýši na 100 eur
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Dostupnosť finančných služieb v regiónoch Slovenska má zvýšiť rozšírenie tzv. cashbacku v obchodnej sieti COOP Jednota. Prostredníctvom služby, ktorú rozvíja v spolupráci s UniCredit Bank a Mastercard, si budú môcť klienti niektorých bánk vybrať pri nákupe v takmer 2000 predajniach reťazca maximálne 100 eur v hotovosti. Doteraz sieť umožňovala podobný výber v sume do 50 eur.
Služba funguje tak, že pri nákupe nad 5 eur platobnou kartou môže zákazník požiadať obsluhu pokladne aj o výber hotovosti. Vyberanú sumu spolu s nákupom potvrdí na platobnom termináli rovnako ako pri nákupe. Na pokladničnom bloku dostane okrem rozpisu nákupu aj potvrdenie o výbere hotovosti. Hotovosť si môžu vyberať klienti štyroch bánk - UniCredit Bank, ČSOB, Slovenskej sporiteľne a 365.bank.
Službu spustila COOP Jednota v minulosti pôvodne s limitom 50 eur na jeden výber. Záujem o ňu podľa štatistík spoločnosti za uplynulých päť rokov vzrástol o viac ako 50 %. Kým v roku 2020 si zákazníci takto vybrali 9,6 milióna eur, v minulom roku to bolo 14,5 milióna eur.
„Keďže príjmy aj životné náklady ľudí rastú a pôvodný limit sa už minulý rok ukazoval ako nedostatočný, vstúpili sme do rokovania s bankou a zabezpečili jeho zvýšenie na dvojnásobok,“ priblížil riaditeľ sekcie IT a služieb Michal Švrček.
Firma v tejto súvislosti upozornila, že pri výbere hotovosti sú na Slovensku výrazne znevýhodnení obyvatelia vidieka, keďže prevažná väčšina bankomatov je situovaná v mestách. Dostupnosť výberu hotovosti je tak na vidieku zásadne horšia. Práve na tento segment cieli riešenie obchodného reťazca. „V obciach do 5000 obyvateľov má totiž COOP Jednota 1443 predajní, v ktorých je možný výber hotovosti,“ doplnila riaditeľka sekcie obchodu a rozvoja maloobchodnej siete Renáta Peťovská.
