Financie na nový superpočítač dostane Centrum spoločných činností SAV

Bratislava 9. augusta (TASR) - Vláda poskytne Centru spoločných činností Slovenskej akadémie vied (SAV) prostriedky z plánu obnovy na vybudovanie nového superpočítača. Vyplýva to z návrhu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorý v stredu schválila vláda.



"Cieľom projektu je primárne obstaranie a sprevádzkovanie verejne prístupnej národnej vysokovýkonnej výpočtovej infraštruktúry, ktorá bude slúžiť nielen akademickej obci, ale aj inštitúciám verejnej a štátnej správy, ako aj súkromnému výskumu a vývoju," uviedol rezort financií v schválenom materiáli.



Investícia je zaradená v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR a naviazaná na vybrané opatrenia Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 až 2026. Vývoj a sprevádzkovanie superpočítača majú byť hotové v štvrtom štvrťroku roku 2025.



Zámerom projektu je podľa schváleného návrhu ambícia umiestniť sa v prvej desiatke svetového rebríčka energeticky účinných superpočítačov Green 500, ako aj použitie podporných zelených technológií na minimalizáciu energetických nárokov na jeho prevádzku. Superpočítač bude taktiež poskytovať výpočtový výkon v rámci Spoločného podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC).



V pláne je aj vybudovanie univerzitných špecializovaných centier zameraných na rôzne oblasti vedy a výskumu, ako aj zriadenie siete sprostredkovateľov služieb vysokovýkonnej výpočtovej techniky (HPC).



"Keďže projekt je zameraný na rozvoj národnej HPC kapacity z verejných zdrojov, očakávajú sa prínosy pre slovenskú vedu, spoločnosť a ekonomiku krajiny. Je to príležitosť zvýšiť na Slovensku znalosti a zručnosti v HPC a súvisiacich technológiách a docieliť, aby firmy používali viac digitálnych riešení založených na HPC, aby sme dokázali vychovať odborníkov a udržať talenty, aby slovenskí vedci a výskumníci mohli byť rovnocennými partnermi svojim európskym kolegom pri riešení komplexných problémov v rôznych odboroch," spresnil návrh.



Minister rezortu investícií Peter Balík musí podľa uznesenia vlády predložiť Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií (MF) SR multikriteriálnu a ekonomickú analýzu umiestnenia Národného superpočítačového centra do 31. augusta tohto roku. Povinnosť prijať opatrenia a realizovať úkony na zabezpečenie financovania má do 31. decembra tohto roku.