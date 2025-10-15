< sekcia Ekonomika
Financie na obnovu budovy DataCentra vláda navýšila o 670.473 eur
Budova kolaudovaná v roku 1978 je vo vlastníctve štátu, pričom jej správu vykonáva DataCentrum, ktoré je rozpočtovou organizáciou MF SR.
Autor TASR
Bratislava 15. októbra (TASR) – Vláda navýšila sumu financovania na obnovu historickej budovy DataCentra o 670.473 eur, čo predstavuje zahrnutie dopočtu rezervy na nepredvídané výdavky pri realizácii investície. Pôvodne mal projekt stáť 5,6 milióna eur a mal byť financovaný najmä z plánu obnovy. Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 1,46 milióna eura mala byť uhradená zo štátneho rozpočtu.
Legislatíva, ako aj podmienky vyplývajúce z Plánu obnovy a odolnosti SR umožňujú stanovenie rezervy do výšky 15 %. Pri financovaní zámeru bolo v zmysle materiálu schváleného uznesením vlády v dôsledku nedostatku disponibilných zdrojov z prostriedkov plánu obnovy možné alokovať na rozpočtovanú rezervu len 2 %.
„V predkladanom návrhu sa v rámci investičného zámeru uvažuje s rezervou v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a podmienkami mechanizmu na obnovu verejných historických budov z Plánu obnovy a odolnosti SR maximálne do výšky 15 %, čo predstavuje možnosť čerpania rezervy v rozsahu až do 649.083,98 eura bez DPH, ako rozpočtovej rezervy, t. j. navýšenie predstavuje disponibilnú sumu 545.100 eur bez DPH,“ uviedol rezort financií v schválenom materiáli.
Budova kolaudovaná v roku 1978 je vo vlastníctve štátu, pričom jej správu vykonáva DataCentrum, ktoré je rozpočtovou organizáciou MF SR. Objekt je podľa rezortu financií v súčasnosti v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave, ktorý neumožňuje jej plnohodnotné užívanie. Najvážnejšie problémy predstavuje nevyhovujúci stav obalových konštrukcií, ako zastaraný obvodový plášť, strešný plášť, nevyhovujúce existujúce otvorové konštrukcie a s tým spojené významné náklady na prevádzku budovy.
„Cieľom je zabezpečiť obnovu objektu pri zachovaní jeho architektonickej a historickej hodnoty. Budova bude po obnove spĺňať všetky požiadavky na energetickú hospodárnosť so zníženou potrebou primárnej energie po zrealizovaní opatrení o minimálne 30 % a zníženou uhlíkovou stopou na minimum,“ priblížilo ministerstvo.
Legislatíva, ako aj podmienky vyplývajúce z Plánu obnovy a odolnosti SR umožňujú stanovenie rezervy do výšky 15 %. Pri financovaní zámeru bolo v zmysle materiálu schváleného uznesením vlády v dôsledku nedostatku disponibilných zdrojov z prostriedkov plánu obnovy možné alokovať na rozpočtovanú rezervu len 2 %.
„V predkladanom návrhu sa v rámci investičného zámeru uvažuje s rezervou v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a podmienkami mechanizmu na obnovu verejných historických budov z Plánu obnovy a odolnosti SR maximálne do výšky 15 %, čo predstavuje možnosť čerpania rezervy v rozsahu až do 649.083,98 eura bez DPH, ako rozpočtovej rezervy, t. j. navýšenie predstavuje disponibilnú sumu 545.100 eur bez DPH,“ uviedol rezort financií v schválenom materiáli.
Budova kolaudovaná v roku 1978 je vo vlastníctve štátu, pričom jej správu vykonáva DataCentrum, ktoré je rozpočtovou organizáciou MF SR. Objekt je podľa rezortu financií v súčasnosti v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave, ktorý neumožňuje jej plnohodnotné užívanie. Najvážnejšie problémy predstavuje nevyhovujúci stav obalových konštrukcií, ako zastaraný obvodový plášť, strešný plášť, nevyhovujúce existujúce otvorové konštrukcie a s tým spojené významné náklady na prevádzku budovy.
„Cieľom je zabezpečiť obnovu objektu pri zachovaní jeho architektonickej a historickej hodnoty. Budova bude po obnove spĺňať všetky požiadavky na energetickú hospodárnosť so zníženou potrebou primárnej energie po zrealizovaní opatrení o minimálne 30 % a zníženou uhlíkovou stopou na minimum,“ priblížilo ministerstvo.