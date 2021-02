Nadnárodný projekt pomáha aj s odhaľovaním poistných podvodov

Bratislava 10. februára (TASR) – Odhaľovaniu podozrivých prípadov v oblasti životného poistenia môžu pomôcť aj moderné technológie. Je to aj cieľom medzinárodného projektu Vienna Insurance Group, do ktorého sa zapojila aj slovenská poisťovňa Kooperativa.



Poisťovňa eviduje v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierny pokles došetrených prípadov pokusu o poistný podvod, predovšetkým v oblasti motorových vozidiel. Vlani odhalila 1800 takýchto pokusov v hodnote viac ako päť miliónov eur. Jedným z opatrení na prevenciu pred podvodmi je aj nadnárodný projekt na zvýšenie účinnosti a optimalizácie procesu odhaľovania podozrivých podvodov v oblasti životného poistenia.



Podvody majú negatívny vplyv na cenu poistenia. "Poistné podvody vplývajú najmä na výšku poistných plnení, čo sa premieta aj do ceny poistenia. Ide o druh kriminality s vysokou latenciou, ktorý je náročné odhaliť a preukázať. Snažíme sa znižovať ich dopady na cenu poistenia a tým chrániť prostriedky našich klientov," priblížila hovorkyňa Kooperativy Silvia Nosková Illášová.



Pri objasňovaní a prevencii zohrávajú podstatnú úlohu moderné technológie. Pokrok v tejto oblasti umožňuje spracovanie rôznych expertíz, využitie analytických riešení, vrátane prediktívnej analytiky. Kvôli nim sa stáva samotné detekovanie, ako aj objasnenie prípadu rýchlejšie a efektívnejšie.



Pre účinnosť detekcie podozrivých prípadov má osobitý význam samotná identifikácia podnetov na základe indikátorov podozrení, ktoré sú súčasťou zavedených interných procesov. Následne podozrivé prípady rieši tím špecialistov kontrolnej činnosti. Pri šetrení sa využíva kombinácia rôznych odborných, technických znalostí, kriminalistických metód a metód vyšetrovania.