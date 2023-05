Návrh zákona o zvýšení dlhového stropu USA prekonal prvú prekážku

Washington 31. mája (TASR) - Kompromisný návrh zákona o zvýšení dlhového stropu USA prešiel v utorok (30. 5.) večer prvým veľkým testom vo Výbore pre pravidlá Snemovne reprezentantov, ktorý ho schválil tesnou väčšinou. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



V stredu zhruba o 20.30 h miestneho času je naplánované hlasovanie o zákone o rozpočtovej zodpovednosti v Snemovni reprezentantov.



Podpora republikánskeho člena výboru Thomasa Massieho v poslednej chvíli uvoľnila cestu k schváleniu zákona vo výbore pre pravidlá pomerom hlasov sedem k šiestim. Vo výbore majú výraznú väčšinu deviatich poslancov republikáni a štyroch demokrati.



Krátko pred tým, ako výbor schválil návrh, nestranný Kongresový rozpočtový úrad (CBO) zverejnil hodnotenie vplyvu zákona na federálny dlh a deficity. Podľa odhadu CBO, ak sa zákon schváli a budú podľa plánu uplatnené horné limity pre rozpočtové prostriedky, "rozpočtové deficity sa v nasledujúcom desaťročí znížia o približne 1,5 bilióna USD (1,4 bilióna eur)".



Legislatíva je výsledkom dohody medzi predsedom Snemovne reprezentantov Kevinom McCarthym a prezidentom Joeom Bidenom o obmedzení federálnych základných výdavkov na dva roky výmenou za republikánske hlasy na zvýšenie dlhového stropu do budúcoročných volieb a nástupe nového prezidenta do úradu v roku 2025.



Návrh zákona ešte musí prejsť Snemovňou, kde má väčšinu Republikánska strana, a Senátom, ktorý majú pod kontrolou demokrati. Zákon musí byť schválený do pondelka 5. júna, keď podľa ministerstva financií Spojeným štátom dôjdu peniaze na uhradenie svojich dlhových záväzkov.



V utorok skupina konzervatívnych republikánov oznámila, že budú hlasovať proti kompromisnej dohode. Obvinili McCarthyho, že sa podvolil Bielemu domu výmenou za "kozmetické" vylepšenia a namiesto skutočnej zmeny, ktorú im sľuboval.



Biden sa chystá vyslať predstaviteľov Bieleho domu v stredu skoro ráno do Kapitolu, aby získali podporu pre zákon pred hlasovaním. McCarthy zúrivo pracuje na presviedčaní skeptických kolegov republikánov, aby odvrátil potenciálne katastrofálny bankrot USA.



Napriek prejavom hlbokého sklamania zo strany niektorých republikánov z krajne pravicového krídla strany, že kompromis nespĺňa ich požiadavky na škrty vo výdavkoch, McCarthy trvá na tom, že bude mať hlasy potrebné na zabezpečenie jeho schválenia.



"Prijmeme návrh zákona," povedal McCarthy, keď odchádzal v utorok v noci po skončení dlhej schôdze v Kapitole.



(1 EUR = 1,0744 USD)