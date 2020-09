Národná banka Slovenska bude mapovať domáci trh kryptoaktív

Bratislava 21. septembra (TASR) – Národná banka Slovenska (NBS) chce zmapovať poskytovateľov kryptoaktív pôsobiacich na Slovensku a služieb, ktoré s nimi súvisia. Štartuje takzvaný kryptodotazník, aby mala lepšiu predstavu o tom, ako tento trh na Slovensku funguje.



V posledných rokoch sa trh s kryptoaktívami rýchlo rozširuje. Zároveň rastie počet poskytovateľov kryptoaktív a služieb, ktoré s nimi súvisia. Na Slovensku pôsobí veľa spoločností, ktoré v tejto oblasti podnikajú, pričom nad nimi NBS nevykonáva dohľad. Pripravovaná európska regulácia by to však mala zmeniť. Podnikanie v oblasti kryptoaktív sa preto môže čoskoro stať aj v Slovenskej republike regulovanou činnosťou. "Preto je pre NBS kľúčové mať znalosť o domácom trhu s kryptoaktívami. NBS sa teda rozhodla zmapovať poskytovateľov kryptoaktív," priblížil tlačový odbor národnej banky.



Dotazník však nemá slúžiť iba pre NBS. Podnikatelia, ktorí pôsobia na slovenskom trhu s kryptoaktívami, dostávajú možnosť vyjadriť sa nielen k budúcej regulácii, ale aj k problémom so zatváraním bankových účtov a iným aktuálnym prekážkam, ktorým na Slovensku čelia. "Čím viac respondentov sa do prieskumu zapojí, tým budú výsledky relevantnejšie. Kryptodotazník bude otvorený do 12. októbra 2020," priblížila NBS.



Kryptoaktíva sú digitálne aktíva založené na kryptografii (šifrovaní), ktoré sú decentralizované, teda nie sú vydávané príslušným orgánom a väčšinou fungujú na takzvanej blockchainovej technológii. Ide zároveň o súhrnné označenie pre elektronické "mince", respektíve "tokeny". Známymi príkladmi kryptoaktív sú Bitcoin, Ether, Litecoin a Ripple. Mnohé kryptoaktíva vznikajú procesom označovaným ako mining (ťažba).