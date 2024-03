Národná banka Slovenska obstaráva nový finančný systém za 3,6 mil. eur

Bratislava 5. marca (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) vyhlásila verejné obstarávanie na dodávateľa pre Funkčný a technický upgrade informačného systému pre finančné účtovníctvo, hospodárenie a rozpočet NBS. Predpokladaná hodnota zákazky je 3,6 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Zrealizovaná by mala byť v priebehu 18 mesiacov od podpísania zmluvy o dielo. Informovala o tom centrálna banka na svojej internetovej stránke s tým, že lehota na predkladanie ponúk je do 22. apríla tohto roka.



"Jedným z dôvodov vyhlásenia súťaže je aj skutočnosť, že sa podpora súčasného riešenia SAP končí v roku 2027. Nové riešenie bude znamenať rýchlejší prístup k finančným údajom, ich efektívnejšie spracovanie a jedným zo základných prínosov bude aj štandardizácia procesov," priblížila NBS.



Výsledkom súťaže bude dodanie nového informačného systému. Ten by mal byť vytvorený na základe funkčného a technického upgradu informačného systému pre finančné účtovníctvo, hospodárenie a rozpočet NBS. Obstarávanie zahŕňa aj dodanie hardvéru a potrebných hardvérových licencií, zabezpečenie poskytnutia potrebných produktov, licencií softvérových produktov tretích strán, ako aj vytvorenie a dodanie systému na migráciu údajov.



Súčasťou zákazky sú aj servisné služby na zabezpečenie prevádzkyschopnosti dodaného systému. "Tie pozostávajú z údržby a podpory dodaného informačného systému, ktorá zahŕňa zabezpečenie spoľahlivosti a požadovanej úrovne dostupnosti. Medzi požiadavkami je aj rýchle odstránenie prípadných problémov bez negatívneho vplyvu na prevádzkyschopnosť dodaného informačného systému a ďalšia úprava, ktorá zahŕňa modernizáciu alebo rozširovanie funkčnosti podľa požiadaviek verejného obstarávateľa," doplnila centrálna banka.