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Národná banka Slovenska upozorňuje na podvodné stránky
Podvodné stránky sa môžu podľa nej takýmto spôsobom pokúšať získať osobné údaje, prihlasovacie údaje alebo údaje z platobnej karty obete.
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na podvodné stránky, ktoré zneužívajú jej meno. Môžu pritom verejnosti ponúkať vytvorenie účtu NBS, ktorý v skutočnosti neexistuje.
„Ak webová stránka, ktorá sa tvári ako stránka NBS, žiada od vás prihlásenie alebo vytvorenie ´účtu NBS´ či ´profilu NBS´, nezadávajte žiadne údaje. NBS neponúka verejnosti online účty,“ zdôraznila centrálna banka.
Podvodné stránky sa môžu podľa nej takýmto spôsobom pokúšať získať osobné údaje, prihlasovacie údaje alebo údaje z platobnej karty obete. Pripomenula, že oficiálna internetová stránka NBS je www.nbs.sk.
„Ak webová stránka, ktorá sa tvári ako stránka NBS, žiada od vás prihlásenie alebo vytvorenie ´účtu NBS´ či ´profilu NBS´, nezadávajte žiadne údaje. NBS neponúka verejnosti online účty,“ zdôraznila centrálna banka.
Podvodné stránky sa môžu podľa nej takýmto spôsobom pokúšať získať osobné údaje, prihlasovacie údaje alebo údaje z platobnej karty obete. Pripomenula, že oficiálna internetová stránka NBS je www.nbs.sk.