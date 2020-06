Nemecká vláda chce vypovedať zmluvu so štátnym audítorom

Berlín 28. júna (TASR) - Nemecká vláda vyvodzuje prvé dôsledky z finančného škandálu okolo finančno-technologickej spoločnosti Wirecard. Ministerstvá spravodlivosti a financií chcú podľa informácií týždenníka Bild am Sonntag vypovedať zmluvu so súkromnou audítorskou spoločnosťou Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR), ktorá pre štát kontroluje bilancie firiem. Podľa oboch ministerstiev v tomto prípade DPR zlyhal. Ministerstvo financií ani DPR sa k správe týždenníka nevyjadrili.



Nemecký úrad pre finančný dohľad Bafin podľa vlastných údajov už vo februári minulého roka upozornil DPR na nezrovnalosti v polročnej bilancii Wirecard za rok 2018. "Okamžite sme reagovali a v polovici februára 2019 sme DPR požiadali o kontrolu bilancie," povedala hovorkyňa Bafinu pre agentúru DPA. Bafin totiž nezodpovedá za kontrolu bilancií, na prvom stupni to bolo v kompetencii DPR. Kontrola však trvala príliš dlho.



Podľa informácií týždenníka Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) mal DPR, prezývaný aj bilančná polícia, príliš málo personálu. S mimoriadne komplexným a náročným auditom sa v posledných 16 mesiacoch zaoberal v podstate jediný zamestnanec DPR. Firma sa ani k tejto správe nevyjadrila.



Rozdelenie kompetencií medzi Bafinom a DPR v súvislosti so škandálom Wirecard podľa FAS výrazne kritizuje aj Európska komisia, ktorá poverila Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) preskúmaním krokov nemeckého finančného dohľadu v afére Wirecard. ESMA má správu predložiť do 15. júla.