Nemecká vláda plánuje od roku 2023 daňové úľavy za vyše 30 mld. eur

Berlín 2. januára (TASR) - Nová nemecká vláda plánuje počas svojho legislatívneho obdobia poskytnúť firmám a obyvateľom daňové úľavy v hodnote viac než 30 miliárd eur. Uviedol to nemecký minister financií Christian Lindner.



Ako povedal pre nedeľník Bild am Sonntag, na ktorý sa odvolala agentúra Reuters, "vláda zníži daňové zaťaženie ľudí a malých a stredne veľkých firiem o výrazne viac než 30 miliárd eur". Kabinet plánuje zmeny v rozpočte na rok 2023, keďže tohtoročný rozpočet pripravila predchádzajúca vláda Angely Merkelovej. K opatreniam v rámci budúcoročného rozpočtu by mali patriť úľavy pri príspevkoch na dôchodkové poistenie či zrušenie ekologickej prirážky k cene elektrickej energie.



Lindner, ktorý je zároveň predsedom Slobodných demokratov (FDP), pre ktorých je citlivou témou práve fiškálna politika, povedal, že už požiadal ostatných členov vlády, aby preskúmali výdavky na svojich ministerstvách. "Musíme sa vrátiť k zdravým verejným financiám. Máme zodpovednosť voči budúcim generáciám," povedal Lindner.



V dôsledku pokračujúcej pandémie nového koronavírusu nová vláda Olafa Scholza súhlasila s tým, že aj v tomto roku, už tretí rok po sebe, využije klauzulu, ktorá pozastavila platnosť dlhovej brzdy. Od roku 2023 však vládna koalícia plánuje platnosť dlhovej brzdy obnoviť.