Nemecko a Francúzsko sa dohodli na fonde obnovy v objeme 500 mld. eur

Paríž/Berlín 18. mája (TASR) - Nemecko a Francúzsko sa dohodli, že podporia fond obnovy v objeme 500 miliárd eur na pomoc krajinám Európskej únie (EÚ). Ekonomika Únie sa pre koronakrízu dostala do hlbokej recesie.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Emmanuel Macron v spoločnom vyhlásení uviedli, že navrhovaný fond využije prostriedky z rozpočtu EÚ na pomoc sektorom a regiónom najzasiahnutejším pandémiou nového koronavírusu.



Lídri dvoch najväčších ekonomík Únie sa na virtuálnej tlačovej konferencii snažili dať jasný signál jednoty EÚ v čase sporov týkajúcich sa fondu obnovy. Obaja chcú, aby Európa vyšla z koronakrízy silnejšia.



Merkelová povedala, že fond obnovy bude súčasťou rozpočtového rámca EÚ. Podľa Macrona by si podľa ich návrhu krajiny EÚ na financovanie obnovy spoločne požičali na finančných trhoch. "Navrhujeme reálne transfery peňazí, to je veľký krok," povedal francúzsky prezident.



Obaja lídri zdôraznili, že sa budú snažiť o rýchle dosiahnutie dohody o rozpočte a navrhovanom fonde obnovy, proti ktorému sa zrejme postavia fiškálne jastraby Únie, napríklad Holandsko. "Z dôvodu netradičnej povahy tejto krízy sme sa rozhodli pre netradičnú cestu," povedala Merkelová.



Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová návrh privítala a dodala, že správne zdôrazňuje potrebu riešenia, ktorého základom bude európsky rozpočet.