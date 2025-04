Nemecký index Dax v úvode obchodovania klesol o 10 %

Frankfurt nad Mohanom 7. apríla (TASR) - Hlavný nemecký akciový index DAX sa na začiatku pondelkového obchodovania prepadol o približne 10 % na 18.489 bodov. Nálada investorov zostala poznamenaná obavami z rozsiahlych globálnych ciel, ktoré zaviedla administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Nové plošné clá vo výške 10 % na všetok dovoz do Spojených štátov vstúpili do platnosti v sobotu (5. 4.), pričom v stredu sa očakáva zavedenie ďalších ciel na mnohých partnerov USA vrátane cla vo výške 20 % na dovoz z Európskej únie. Tieto opatrenia by obzvlášť tvrdo zasiahli nemeckú exportne orientovanú ekonomiku. V piatok (4. 4.) index DAX, v ktorom je zastúpených 40 popredných nemeckých spoločností, uzavrel so stratou 4,95 % na úrovni 20.642 bodu.