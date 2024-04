Nemecký prezident Steinmeier podporil zavedenie digitálneho eura

Frankfurt nad Mohanom 26. apríla (TASR) - Nemecká centrálna banka (Bundesbank) by mala viac zdôrazňovať výhody digitálneho eura pre spotrebiteľov. Vyhlásil to v piatok spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier. Do popredia by sa mala dostať "pridaná hodnota súkromia" v porovnaní s inými digitálnymi platobnými systémami, povedal v rámci návštevy Bundesbanky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Keďže digitálne euro, podobne ako iné digitálne platobné transakcie, by mohlo zhromažďovať komplexné informácie o jednotlivých obchodných aktivitách, kritici sa obávajú, či bude ochrana údajov primerane zabezpečená.



"Toto je pre nás v najbližších rokoch hlavná komunikačná otázka, aby sa takýto príbeh, že chceme vytvoriť takpovediac transparentného občana, vôbec neobjavil. Je to presne naopak,“ uviedol Joachim Nagel, prezident Bundesbanky.



Bundesbank opakovane ubezpečovala, že v prípade zavedenia digitálneho eura nehrozí komercionalizácia údajov jeho používateľov, na rozdiel od súkromných poskytovateľov platobných systémov. Eurosystém, teda Európska centrálna banka (ECB) a centrálne banky členských štátov menovej únie, by podľa nej nedokázal identifikovať jednotlivcov na základe ich platieb v digitálnom eure.



Menové orgány v eurozóne pod vedením ECB už roky pracujú na digitálnej verzii spoločnej európskej meny, ktorá by doplnila bankovky a mince. Centrálne banky eurozóny chcú európskou digitálnou platobnou službou čeliť súkromným poskytovateľom, najmä z USA, ktorí v súčasnosti dominujú na trhu digitálnych platieb v Európe. Kedy, a či vôbec, bude digitálne euro existovať, zatiaľ nebolo rozhodnuté.