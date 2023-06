Nórska centrálna banka zvýšila kľúčovú sadzbu o 50 bodov na 3,75 %

Oslo 22. júna (TASR) - Nórska centrálna banka zvýšila svoju kľúčovú sadzbu o pol percentuálneho bodu na 3,75 % z 3,25 %. Zdôvodnila to snahou o ochladenie tempa rastu spotrebiteľských cien smerom k inflačnému cieľu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Norges Bank uviedla, že rýchlejší rast miezd a prekvapivo výrazné oslabenie nórskej koruny zvýšia infláciu a že "medzinárodné úrokové sadzby vzrástli viac, ako sa očakávalo".



Inflácia v Nórsku v máji dosiahla 6,7 %, to znamená, že sa pohybuje výrazne nad dvojpercentným cieľom centrálnej banky.



"Ak by sme nezvýšili základnú úrokovú sadzbu, ceny a mzdy by mohli pokračovať v rýchlom raste a inflácia by sa mohla pevne ukotviť. Potom by opätovné zníženie inflácie bolo zrejme nákladnejšie," uviedla vo vyhlásení guvernérka Norges Bank Ida Wolden Bacheová.



Centrálna banka však uviedla, že "tlaky v nórskej ekonomike sa zmierňujú". Signalizovala tiež, že v auguste zrejme opäť zvýši kľúčovú sadzbu.