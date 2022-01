Nórsky suverénny fond si minulý rok pripísal zisk

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Oslo 27. januára (TASR) - Nórsky štátny investičný fond, najväčší na svete, si minulý rok pripísal zisk vo výške takmer 1,6 bilióna nórskych korún (159,82 miliardy eur), najmä vďaka investíciám do amerických akcií. Informovali o tom vo štvrtok predstavitelia fondu, podľa ktorých to predstavuje návratnosť 14,5 %.Ide o štvrtý najlepší ročný percentuálny výnos v histórii fondu, ktorý vznikol v 90. rokoch, a druhý najlepší v absolútnom vyjadrení. Informáciu zverejnila TASR na základe správy agentúry AFP.Fond, do ktorého krajina smeruje svoje príjmy z ropy pre budúce generácie, tak ukončil rok s kolosálnou celkovou hodnotou 12,3 bilióna NOK.Guvernér centrálnej banky Oystein Olsen označil minulý rok zaCentrálna banka Norges, ktorá fond spravuje, však varovala, že takéto výsledky nemožno v budúcnosti očakávať.povedal Trond Grande, zástupca generálneho riaditeľa pre investičný manažment Norges Bank.Akcie, ktoré ku koncu decembra tvorili 72 % z celkového portfólia, si vlani pripísali 20,8 % vďaka americkým akciám a akciám z energetického, finančného a technologického sektora.Americké spoločnosti Microsoft, Alphabet (materská spoločnosť Google) a Apple výrazne prispeli k ziskom fondu, pričom v roku 2021 mu vyniesli 78 miliárd NOK (Microsoft), 64 miliárd NOK (Alphabet) a 61 miliárd NOK (Apple). Fond má podiely vo viac ako 9000 spoločnostiach.Akciové trhy od začiatku tohto roka výrazne klesli v dôsledku inflačných tlakov a vyhliadok na zvýšenie úrokových sadzieb v kombinácii s neistotou spojenou s patovou situáciou medzi NATO a Ruskom ohľadom Ukrajiny.Investície do dlhopisov, ktoré tvoria 25,4 % aktív fondu, zaznamenali vlani negatívny výnos 1,9 %, keďže úrokové sadzby zostali v roku 2021 nízke.Investície do nehnuteľností, ktoré tvoria 2,5 % portfólia, získali 13,6 %, zatiaľ čo nekótované projekty obnoviteľnej energie, štvrtá trieda aktív, hoci len okrajová, vykázali návratnosť na úrovni 4,2 %.(1 EUR = 10,0115 NOK)