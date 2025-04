Nové clá zvýšia infláciu a spomalia ekonomiku, očakáva šéf Fedu

Washington 4. apríla (TASR) - Šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell predpokladá, že colná politika prezidenta Donalda Trumpa zvýši infláciu a spomalí ekonomiku. Zároveň signalizoval, že Fed počká so zmenou sadzieb, kým nezíska jasnejší obraz o konečných dosahoch ciel. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Powell v prejave pred ekonomickými novinármi v Arlingtone uviedol, že pred Fedom sú „veľmi neisté vyhliadky“. Dôvodom zvýšenia neistoty sú nové recipročné clá, ktoré Donald Trump predstavil v stredu (2. 4.).



Hoci ekonomika v súčasnosti sa zdá byť silná, Powell zdôraznil hrozbu, ktorú predstavujú clá, a signalizoval, že Fed sa bude sústrediť na to, aby udržal infláciu pod kontrolou.



„Našou povinnosťou je udržať dlhodobé inflačné očakávania dobre ukotvené a zabezpečiť, aby sa jednorazové zvýšenie cenovej hladiny nestalo trvalým inflačným problémom,“ uviedol Powell. Dodal, že než začne Fed uvažovať o zmene nastavenia menovej politiky, je pripravený počkať na väčšiu jasnosť. „Je príliš skoro na to, aby sme vedeli povedať, aké smerovanie menovej politiky bude primerané.“