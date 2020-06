Berlín 15. júna (TASR) – Nové pôžičky Nemecka sa tento rok zvýšia na 218 miliárd eur. Uviedol to poslanec Eckhardt Rehberg, expert pre rozpočet z vládnej strany kancelárky Angely Merkelovej, pre denník Bild. Vláda v Berlíne pripravuje totiž rekordný balík stimulov na pomoc najväčšej európskej ekonomike v boji s dôsledkami pandémie nového koronavírusu.



Aj ďalší vysoký zdroj z nemeckého kabinetu minulý týždeň naznačil, že tzv. nové čisté pôžičky vlády by mohli tento rok prekročiť 200 miliárd eur, čo zodpovedá zhruba 6 % produkcie nemeckej ekonomiky.



Plán na zvýšenie dlhu tak ukazuje na prudký obrat a posun Nemecka od bývalého šampióna úsporných opatrení v Európe k jednému z najväčších "utrácačov" v snahe pomôcť ekonomike čeliť dôsledkom pandémie.



Podľa Rehberga doplnkový rozpočet, ktorá by vláda mala predstaviť tento týždeň, bude zahŕňať nové dlhy za viac ako 218 miliárd eur, z toho 162 miliárd eur bude Nemecko musieť podľa ústavy začať splácať už od roku 2023.



Ministerstvo financií pripravuje plán na splatenie dlhu v priebehu 20 rokov. Berlín tak bude potrebovať splatiť zhruba 8 miliárd eur ročne, dodal Rehberg.



Očakáva sa, že minister financií Olaf Scholz v stredu (17. 6.) predstaví druhý dodatočný rozpočet v priebehu troch mesiacov. Špekuluje sa o zvýšení dlhu o 62 miliárd eur nad rámec 156 miliárd eur nových pôžičiek, ktoré už boli schválené v marci.



Nemecko plánuje využiť dlh na financovanie stimulov v hodnote viac ako 130 miliárd eur, ktoré by mali pomôcť jeho ekonomike aj širšej ekonomike eurozóny rýchlejšie sa zotaviť z pandémie.